На США надвигается «катастрофический» ураган

Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей — пятой — категории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами. По последним данным, ураган располагается примерно в 360 километрах к востоку от города Уэст-Палм-Бич во Флориде.

Специалисты называют ураган катастрофическим, скорость ветра там достигает 257 километров в час. В эпицентре в ближайшее время могут оказаться острова Абако Багамского архипелага. После этого Дориан может отклониться на северо-восток и затронет юго-восточное побережье США. Предполагается, что «Дориан» достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. «Ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — предупредили метеорологи.

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В конце августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Позднее глава государства объявил, что эта информация не соответствует действительности.

Впрочем, идея уничтожения ураганов с помощью ядерных бомб существует много десятилетий — ее выдвигали еще в 1950-е годы. Ученые считают, что в случае воплощения такого плана в жизнь ядерная бомба не только не навредит урагану, но и заразит воздух радиоактивными отходами, которые ураган впоследствии разнесет.

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