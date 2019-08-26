Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами

Информация об интересе президента США Дональда Трампа к идее уничтожать опасные ураганы с помощью ядерного оружия не соответствует действительности. Об этом глава государства заявил у себя в Twitter.

«Сюжет Axios о том, что президент Трамп хотел взрывать большие ураганы ядерным оружием до того, как они достигнут берега, — чушь. Я никогда такого не говорил. Снова ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!» — подчеркивается в сообщении американского лидера.

Ранее 26 августа стало известно, что Трамп неоднократно спрашивал на брифингах по национальной безопасности о таком варианте борьбы со стихийными бедствиями.

Ученые считают, что в случае воплощения такого плана в жизнь ядерная бомба не только не навредит урагану, но и заразит воздух радиоактивными отходами, которые ураган впоследствии разнесет, — мнение о том, что на самом деле такой шаг эффективен, включают в списки расхожих мифов об ураганах.

Кроме того, использование большой ядерной бомбы в Атлантическом океане нарушило бы Договор о мирных ядерных взрывах (PNET), подписанный Соединенными Штатами и СССР в 1976 году.

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