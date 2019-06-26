В Конгрессе задумали запретить Трампу самовольно объявлять войну

Представители обеих партий Конгресса США внесли на рассмотрение поправку к закону, по которой президент не сможет финансировать из бюджета военные операции без одобрения парламента. Об этом сообщает The Hill.

Республиканец Мэтт Гетц и представительница Демократической партии Ро Ханна предложили этот законопроект из-за опасений, что нынешний глава США Дональд Трамп начнет войну с Ираном.

«В президентской гонке президент Трамп обещал закончить дорогостоящие войны за рубежом, но, судя его по рискованным действиям и выбору советников, он не выполняет этого обещания», — заявила Ханна. По ее мнению, война с Ираном, которую чуть не начал американский лидер, стоила бы государству триллионы долларов.

По Конституции США, президент — главнокомандующий вооруженными силами, но правом объявлять войну обладает только Конгресс. Разрешение на использование военной силы глава американского государства получил в 2001 году после теракта 11 сентября. Оно выдавалось для международной борьбы с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) и не распространяется на Иран, считают законодатели.

25 июня Трамп пригрозил Ирану «подавляющей силой вплоть до уничтожения» в ответ на любую атаку со стороны Исламской Республики.

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21 июня сообщалось, что американский президент сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.

20 июня стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

По версии США, аппарат в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.

Отношения двух стран обострились после того, как в начале мая 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней находились в заложниках.

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