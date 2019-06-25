Трамп пригрозил Ирану мощным ответом и уничтожением

Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая [сила] будет означать уничтожение», — написал он.

По словам Трампа, иранское руководство не понимает реальности, а также слов «хороший» и «сострадание». «К сожалению, они понимают только силу и мощь, а США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире», — отметил глава государства. Президент указал, что иранские власти «тратят все свои деньги на террор и ничтожно мало на что-либо еще», а народ страны страдает без всякой на это причины.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Трамп также назвал слова президента Ирана Хасана Роухани «невежественными и оскорбительными». Ранее тот заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости Белого дома.

24 июня Трамп ввел новые ограничительные меры, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. При этом он указал, что Вашингтон не желает конфликта с Тегераном.

До этого спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. При этом советник иранского президента Хесамоддин Ашна заявил, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!