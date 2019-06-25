Трамп пригрозил Ирану мощным ответом и уничтожением

Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
«Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая [сила] будет означать уничтожение», — написал он.
По словам Трампа, иранское руководство не понимает реальности, а также слов «хороший» и «сострадание». «К сожалению, они понимают только силу и мощь, а США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире», — отметил глава государства. Президент указал, что иранские власти «тратят все свои деньги на террор и ничтожно мало на что-либо еще», а народ страны страдает без всякой на это причины.
Трамп также назвал слова президента Ирана Хасана Роухани «невежественными и оскорбительными». Ранее тот заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости Белого дома.
24 июня Трамп ввел новые ограничительные меры, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. При этом он указал, что Вашингтон не желает конфликта с Тегераном.
До этого спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. При этом советник иранского президента Хесамоддин Ашна заявил, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.