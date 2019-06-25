Британия открестилась от войны против Ирана на стороне США

Лондон не присоединится к войне США с Ираном в случае просьбы Вашингтона. Об этом заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант, передает Reuters.

По его словам, США — самый ближайший союзник Великобритании, поэтому стороны постоянно общаются и внимательно изучают все просьбы. «Я не могу себе представить ситуацию, при которой они просят или мы соглашаемся на какие-то шаги для войны», — сказал Хант.

Британия считает необходимым соблюдение Ираном условий ядерной сделки для сохранения этого соглашения и отсутствия ядерного оружия на Ближнем Востоке, добавил глава МИД. Эту позицию Лондон доносит до союзников в Европе, в особенности Франции и Германии, сказал он.

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Ранее 25 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил о безысходности положения администрации американского лидера Дональда Трампа и умственной отсталости Белого дома.

24 июня Трамп ввел новые ограничительные меры, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. При этом он указал, что Вашингтон не желает конфликта с Тегераном.

До этого спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон будет готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. При этом советник иранского президента Хесамоддин Ашна заявил, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.

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