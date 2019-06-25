Президент Ирана заявил об умственной отсталости Белого дома

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о безысходности положения администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый», — сказал Рухани. Иранский президент отметил, что политика США в отношении Ирана также отражает безысходность положения администрации Трампа.

24 июня президент США Дональд Трамп ввел новые ограничительные меры, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Ранее американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки по ядерной программе. До этого советник иранского президента Хесамоддин Ашна сообщал, что страна не будет вести переговоры, пока сохраняются санкции.

21 июня Трамп сказал, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Через день американский лидер опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США 20 июня. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A BAMS-D — один из крупнейших американских беспилотников. При этом Вашингтон утверждает, что это произошло над международными водами, Тегеран же заявляет, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

Официальных дипломатических отношений между США и Ираном не существует с 1979 года, когда в ходе исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране и 52 американца в течение 444 дней удерживались в заложниках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!