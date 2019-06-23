Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке.

По данным собеседника издания, атака началась вечером 20 июня. Ее целью было поражение компьютерных систем Ирана, которые используются для управления запуском ракет.

Как сообщил источник, кибератаку прорабатывали в течение нескольких недель. Пентагон предложил привести план в действие после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в котором США обвиняют Иран.

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