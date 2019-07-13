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Трамп намерен уволить главу нацразведки

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Дэниел Коутc

Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.

Американский лидер объясняет свое решение ненужностью такой бюрократической структуры, как офис главы нацразведки, рассказал один из собеседников издания. Другой источник отметил, что Коутс многократно разочаровывал Трампа публичными высказываниями. Отмечается, что отставка главы нацразведки США произойдет «скорее раньше, чем позже».

Американского лидера не устраивает позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Трамп пришел в ярость после выступления политика в сенате: тогда глава нацразведки заявил, что Пхеньян не исполняет условия заключенных с США договоренностей.

После этого американский лидер раскритиковал Коутса, а также выступивших перед сенаторами директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.

Северную Корею ранее неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядерного оружия. В декабре 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. В ноябре стало известно, что на северокорейской территории обнаружено 13 тайных ракетных баз.

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