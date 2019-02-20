Стало известно о возможном увольнении главы американской разведки

Президент США Дональд Трамп, возможно, уволит главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, хозяин Белого дома никогда не считал Коутса приближенным или доверенным советником. Однако в последнее время Трамп все больше разочаровывался в нем из-за публичных высказываний главы разведки относительно внешнеполитического курса Вашингтона.

В частности, американского лидера не устраивает позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Трамп, по сообщениям, пришел в ярость после выступления политика в сенате: тогда глава нацразведки заявил, что Пхеньян не исполняет условия заключенных с США договоренностей.

После этого американский лидер раскритиковал Коутса, а также выступивших перед сенаторами директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофеар Рэя.

Собеседники издания поведали, что Трамп, может, и не сместит главу разведки с должности в самое ближайшее время, но это произойдет позднее. Они отметили, что иногда президент испытывает неприязнь к кому-то из сотрудников, однако не всегда дело заканчивается увольнением.

Северную Корею ранее неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядерного оружия. В декабре 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. В ноябре стало известно, что на северокорейской территории обнаружено 13 тайных ракетных баз.

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