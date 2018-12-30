Дональд Трамп рассказал о «величайшем обмане» в американской политике

Президент США Дональд Трамп считает историю о вмешательстве России в американские выборы «величайшим обманом». Об этом он в воскресенье, 30 декабря, написал в Twitter.

«Фабрикация российского сговора — это величайший обман в истории американской политики. Единственный российский сговор был с Хиллари [Клинтон] и демократами!» — заявил Трамп. В следующем твите он написал, что Министерство юстиции США и ФБР при президенте Бараке Обаме сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах. «Факты теперь известны», — уверен он.

Американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале «виноваты обе стороны» и доказательств вмешательства он не видит.

Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом позже он написал в Twitter, что сговор не является преступлением, «но это неважно, потому что сговора [с Россией] не было».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!