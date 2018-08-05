Трамп запутался в заявлениях о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп назвал страны, которые вмешиваются в дела американского государства. Об этом он заявил на встрече с избирателями в поддержку кандидата от своей партии на выборах в штате Огайо, передает NBC.

По словам американского лидера, США постоянно атакует «множество людей». «Это Россия, Китай. Мы делаем успехи в отношениях с Северной Кореей, но, возможно, и там этим занимаются», — сказал Трамп.

NBC подчеркивает, что слова, сказанные в Огайо, отчасти противоречат недавнему заявлению президента в Уилкс-Барре, куда Трамп также приехал поддержать кандидата от Республиканской партии.

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Встреча с избирателями прошла в четверг, 2 августа. В своей речи американский лидер затронул тему встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он снова заявил, что встреча прошла отлично и они поладили, и отношениям лидеров двух стран мешает сфабрикованное «российское дело». «Это мистификация, ясно?», — заявил американский президент.

При этом накануне выступления на брифинге в Белом доме Трампу доложили, что Россия снова пытается вмешаться в американские выборы. Авторами доклада стали советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава разведки Дэн Коутс, директор ФБР Кристофер Рэй, глава Агентства национальной безопасности Пол Накасоне и секретарь Совета по национальной безопасности Кришмен Нильсен.

Американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале «виноваты обе стороны», и доказательств вмешательства он не видит. Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом уже 1 августа он написал в своем Twitter, что сговор не является преступлением, «но это не важно, потому что сговора [с Россией] не было».

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