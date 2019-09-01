Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами.

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Ранее сообщалось о том, что «Дориан» у берегов США достиг наивысшей — пятой — категории. Предполагается, что ураган достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. «Ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — предупредили метеорологи.

В конце августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Позднее глава государства объявил, что эта информация не соответствует действительности.

Впрочем, идея уничтожения ураганов с помощью ядерных бомб существует много десятилетий — ее выдвигали еще в 1950-е годы. Ученые считают, что в случае воплощения такого плана в жизнь ядерная бомба не только не навредит урагану, но и заразит воздух радиоактивными отходами, которые ураган впоследствии разнесет.

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