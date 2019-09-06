Фото полуобнаженной женщины обеспечило ей звание худшей матери в мире

Блогерша Фарра Абрахам (Farrah Abraham) возмутила своих подписчиков фотографией, которую она опубликовала у себя в Instagram.

На снимке женщина позирует, стоя в проеме окна, из которого видно Эйфелеву башню. Она была одета в белый халат, открывавший глубокое декольте. В подписи к снимку Абрахам, у которой есть десятилетняя дочь, анонсировала свой новый ежедневный влог, а также поставила хештеги #воспитаниедетей и #мамаподростка.

Большинство подписчиков возмутил откровенный характер фотографии. «Хватит! Чему ты учишь свою дочь!» — писала Brenda.hillman.96. «Худшая мама в мире», — резюмировал Carlosthe23.

Некоторые обращали внимание на то, что Абрахам нужна профессиональная помощь. «Тебе нужно к психотерапевту. Я не понимаю, каким образом ты считаешь это все нормальным для воспитания своей дочери», — порекомендовала блогерше юзер Sweetlady_g.

Позднее под фото появился комментарий дочери Абрахам — Софии. «Оу-оу! Мама Софии дает жару! Ушла в спа! Люблю тебя, мама!» — написала девочка. Некоторые пользователи усомнились в том, что автором этих слов действительно была София, а не ее мать.

Фарра Абрахам — блогерша, певица и участница реалити-шоу. Она стала известна после участия в проекте 16 and Pregnant («Беременна в 16»), где был показан период беременности и первые месяцы материнства участниц передачи.

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