Блогерша поиздевалась над собакой и избежала наказания

Американская YouTube-блогерша Брук Хутс (Brooke Houts) избежала наказания за жестокое обращение со своей собакой, сообщает BuzzFeed News. В полиции решили, что действия девушки не являются чрезмерными.

Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что Хутс не предъявят обвинений в жестоком обращении с доберманом. По его словам, сотрудники не обнаружили преступных действий в отношении животного. В полиции добавили, что дело в отношении блогерши закрыто.

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В начале августа она вызвала негодование подписчиков тем, что грубо обращалась с питомцем. В опубликованном видео Хутс ударила добермана, а после этого прижала его к земле и издала похожий на плевок звук. Когда позже собака попробовала подойти к блогерше, она жестко оттолкнула его.

Сама Хутс заверила, что не обращалась жестоко с питомцем в опубликованном фрагменте видео. Первую версию ролика нашли на YouTube-канале блогерши. Вскоре он был удален, а после переопубликован уже без этих кадров.

У Хутс около 340 тысяч подписчиков на YouTube. Она регулярно публикует видео с участием своего питомца.

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