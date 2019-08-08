Блогерша сильно ударила собаку и заставила фанатов отвернуться от нее

@KEEMSTAR / Twitter

Американская блогерша Брук Хутс (Brooke Houts) вызвала негодование подписчиков тем, что грубо обращалась со своей собакой. Об этом пишет BuzzFeed.

В среду, 7 августа, в интернете распространился ролик, в котором Хутс сначала объявляет о том, что собирается разыграть своего добермана, разместив в дверном проеме пластиковую пленку и посмотрев, как он на это отреагирует.

Затем, когда доберман прыгнул к девушке, она ударила его. После этого она прижала его к земле с криками «Хватит!» и издала похожий на плевок звук, а спустя секунду сказала на камеру: «Мы любим вас!» Когда собака еще раз попробовала подойти к Хутс, она жестко оттолкнула его. Питомец и хозяйка вышли из кадра, после чего послышался вой собаки.

«Пес просто хотел поиграть с тобой, а ты его бьешь, чтобы можно было использовать его для просмотров на YouTube?» — возмущался один из комментаторов. «Зачем люди заводят себе животных, если не могут правильно с ними обращаться?» — задавался вопросом другой.

Хутс извинилась за свои действия и признала, что не должна была вести себя подобным образом со своим питомцем. Однако она заявила, что не считает такое обращение с животным жестоким, а также опровергла тот факт, что плевала на добермана. Девушка объяснила, что в тот день у нее было плохое настроение.

«Мы с семьей сейчас ищем ему тренера. После нападения на него собаки в парке он не может быть рядом с другими собаками, поэтому ему нужны индивидуальные занятия, которые стоят очень дорого», — добавила она. Большинство подписчиков блогерши такое извинение не впечатлило. Некоторые из них потребовали удаления канала девушки.

Местная полиция уже занялась расследованием инцидента. У Хутс около 340 тысяч подписчиков на YouTube. Она часто снимает видео со своим доберманом.

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