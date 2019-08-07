Няня для собак швырнула щенка лабрадора и пожалела

Догситтер, которую наняла семья из Викторвилла (Калифорния), швырнула маленького лабрадора на пол и попала на запись скрытой камеры видеонаблюдения в доме нанимателей. Об этом сообщает The Sun.

Аманда Рой (Amanda Roy) вместе со своим мужем наняли няню для маленького щенка по кличке Люси, чтобы она следила за ним, пока их нет дома. Однако женщина жестоко обращалась с собакой: она не знала, что в доме установлены камеры.

Семейная пара ужаснулась, когда увидела записи. На их смартфоны пришли оповещения о движении в зоне видеонаблюдения. На кадрах было видно, как няня бросает щенка на пол в гостиной.

Муж Аманды крикнул на женщину через систему безопасности и сказал ей уйти, пишет издание. Няня извинилась и покинула дом нанимателей. По мнению Рой, это душераздирающая история. Хозяйка считает, что Люси еще слишком маленькая и ее нельзя надолго оставлять одну.

Пара отметила, что наняла догситтера через приложение Rover. Представители компании уже отреагировали на инцидент, принесли свои извинения и удалили с платформы няню, которая кидала щенка.

Также сообщается, что Люси показали ветеринару, у нее не было обнаружено никаких травм. В то же время служба защиты животных заинтересовалась данным происшествием.

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