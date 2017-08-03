Смотритель пирса и няня для собак вошли в список необычных вакансий лета

Список самых необычных вакансий лета по стране составили для ТАСС в HeadHunter.

В этот перечь вошли няня для собак (догситтер), дегустатор чая (титестер), смотритель пирса, модератор VR-игр, помощник старьевщика и оператор беспилотника.

В частности, догситтеров разыскивала одна новосибирская компания в июле. По описанию вакансии, няней для четвероногого может стать человек без опыта работы. Главные требования — возможность приютить собаку дома, вовремя ее кормить и выгуливать, а также «чесать пузико и за ушами».

Какова зарплата у новосибирских догситтеров, в сообщении агентства не уточняется.

Ранее, 23 июня, рекрутинговый портал HeadHunter опубликовал список самых высокооплачиваемых неофисных профессий. Первое место заняли паркихмахеры, которые в среднем по стране зарабатывают 49 тысяч рублей в месяц. Затем — водители (45 тысяч) и сварщики (44 тысячи).