HeadHunter назвал самые оплачиваемые неофисные профессии в России

Спрос на рабочие специальности в России растет вместе с конкуренцией между соискателями. Самые высокооплачиваемые неофисные профессии — парикмахеры, водители и сварщики. К таким выводам пришел портал HeadHunter по итогам исследования собственной базы вакансий и резюме за 2015-2017 годы, которое проводилось по просьбе WorldSkills Russia.

WorldSkills Russia обратился к HeadHunter с просьбой выяснить, насколько востребованы сейчас представители неофисных и рабочих специальностей, высока ли конкуренция среди соискателей и какие у них заработные платы. Было проанализировано более 300 тысяч вакансий и 2 миллиона резюме, а также опрошено более 31 тысячи соискателей. В базе вакансий и резюме рассматривались работники не только сферы производства, но и в сферы услуг.

Исследование показало, что в среднем по России, парикмахеры зарабатывают 49 тысяч рублей, водители — 45 тысяч рублей, а сварщики — 44 тысячи рублей. На данный момент, это самые высокооплачиваемые «синие воротнички» в России. Самая низкая зарплата у представителей профессий, не требующих образования или особой квалификации: у дворников, уборщиков и грузчиков.

Индекс HeadHunter, который говорит о дефицитности специалистов на рынке труда, в сфере рабочих специальностей сейчас находится в районе 2 пунктов (2 резюме на одну вакансию), тогда как по рынку в целом — от 6 до 8. «Таким образом, на рынке наблюдается высокая конкуренция работодателей за людей рабочих специальностей, делает вывод руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Средняя предлагаемая зарплата для рабочего персонала в России выросла за год почти на 11 процентов, с 32,6 тысячи рублей в первом квартале 2016 года до 36,1 тысячи рублей в первом квартале 2017-го. Московские массажисты и водители стали одними из самых высокооплачиваемых представителей неофисных профессий — 58 тысяч и 56 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты в сфере производства более выравнены: операторы станков в Екатеринбурге (38 тысяч рублей) ближе всего к подобрались к уровню зарплат московских (44 тысячи рублей) и петербургских (42 тысячи рублей) коллег. Средний оклад этих специалистов по стране — 36 тысяч рублей в месяц. А средние зарплаты токарей и фрезеровщиков в Москве и Петербурге одинаковы — 48 тысяч рублей в месяц.

Рабочие профессии в России находятся на полпути к означенной в начале исследования цели. Уровень конкуренции в них не сильно высок, а спрос на специалистов как минимум не падает. Однако условия работы и уровень зарплат все еще оставляют желать лучшего. В долгосрочной перспективе рабочие специальности должны будут приспособиться к современной экономике и стать более технологичными.

«На данный момент существует разрыв между возможностями системы профобразования и запросами реального сектора экономики, — отметил гендиректор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. — По некоторым оценкам, только каждый шестой колледж дает прикладные навыки на высоком уровне. Соответственно, работодатели вынуждены переучивать вчерашних выпускников, а это дополнительные временные и денежные издержки». Чемпионатное движение WSR, или так называемые «Олимпиады рабочих рук», это, по его словам, естественный стимул для каждого участника стать лучше, однако это не самоцель. Главное, считает Роберт Уразов, — интегрировать международные стандарты WorldSkills в систему среднего профессионального образования, а также переобучения рабочих и реальный сектор экономики. Это часть государственной политики по обеспечению отечественной экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.