«Зенит» открыл вакансию футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей

Петербургский «Зенит» занялся поиском профессионального футболиста с зарплатой от 40 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте Trudvsem.ru.

В графе «Должностные обязанности» указано следующее: «Спортсмен-профессионал по футболу. Выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач».

Среди обязательных требований к кандидату — высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. В качестве дополнительного бонуса приезжим соискателям предлагается бесплатное жилье.

Минувший чемпионат России «Зенит» завершил на третьем месте, в первом туре нынешнего первенства сине-бело-голубые на выезде обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0).