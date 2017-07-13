Бывший тренер «Зенита» признался в любви к Кокорину

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о нападающем сине-бело-голубых Александре Кокорине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я очень люблю Кокорина! Он очень нужен «Зениту»! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – все время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Играли в два нападающих. Но когда атака захлебывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад», — заявил Луческу.

Он отдельно похвалил физические данные Кокорина, отметив, что ему не составляет труда преодолевать по 12 километров за матч. Луческу посоветовал 26-летнему форварду «поменять голову».

В конце мая «Зенит» расторг контракт с Луческу, вместо него санкт-петербуржцы пригласили на работу итальянца Роберто Манчини. Под руководством Луческу команда заняла третье место в Российской футбольной премьер-лиге, не сумев получить путевку в Лигу чемпионов. Румынский специалист возглавил клуб летом 2016 года.