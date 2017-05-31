Луческу потребовал от «Зенита» два миллиона евро

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу назвал решение возглавить российский клуб большой ошибкой. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Кроме того, румынский специалист хочет, чтобы сине-бело-голубые выплатили ему два миллиона евро за досрочное расторжение двухлетнего контракта. Это половина годовой зарплаты Луческу в «Зените».

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Об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера «Зенита» было объявлено в воскресенье, 28 мая. Под руководством 71-летнего специалиста «Зенит» занял третье место в российской премьер-лиге, не сумев получить путевку в Лигу чемпионов. Луческу возглавил клуб летом 2016 года.

По информации СМИ, новым главным тренером петербургской команды должен стать итальянец Роберто Манчини. О его назначении официально объявят на этой неделе.