Путин подарил школьнику щенка

Ученик пятого класса красноярской школы получил в подарок от президента России Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство образования.

После Нового года 12-летний Арсений Федоров написал главе государства письмо с просьбой подарить щенка. Мальчик признался, что верит в чудеса.

Арсений обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе.

Российский лидер не впервые дарит юным россиянам домашних питомцев, в том числе породы золотистый ретривер. В феврале президент подарил эту собаку больной аутизмом девочке из Приморья.

В июле 2015 года Путин подарил шестимесячного щенка ньюфаундленда школьнице из Киргизии. В июне того же года передал лабрадора семилетней жительнице Тулы. Под Новый год щенок хаски достался жительнице села Белый Яр (Хакасия).

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