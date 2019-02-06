Путин подарил больной аутизмом девочке щенка

Президент России Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера. Об этом сообщается в Instagram краевой администрации в среду, 6 февраля.

«У девочки аутизм, и эта собака сделает ее счастливее», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации уточнили, что мама девочки написала письмо главе государства с просьбой о питомце.

Президент не впервые дарит маленьким россиянам щенков. В июле 2015 года Путин подарил шестимесячного щенка ньюфаундленда школьнице из Киргизии. В июне того же года передал лабрадора семилетней жительнице Тулы. Под Новый год щенок хаски достался жительнице села Белый Яр (Хакасия).

17 января Владимир Путин сам получил в подарок собаку. Четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки ему подарил президент Сербии Александр Вучич.

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