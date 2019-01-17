Путину подарили щенка

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки, сообщает «Интерфакс».

Животному по кличке Паша четыре месяца.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019, 15:15

Кинолог Неманья Йованович рассказал РИА Новости, что это пастушеская порода, очень похожая на кавказскую овчарку в плане темперамента и характера. По его словам, когда питомец вырастет, то его вес достигнет 40 килограммов, а рост в холке — около 60 сантиметров. Призванием такой собаки он назвал защиту территории и собственности хозяев.

17 января президент России находится с визитом в Белграде. На переговорах стороны обсудят вопросы развития российско-сербского сотрудничества.

Сейчас у Путина две собаки. Одна, каракачанская овчарка, была подарена ему в 2010 году премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, вторую, акита-ину, преподнес в 2012-м губернатор японской префектуры Акита.

Также у российского президента была домашняя собака Конни Полгрейв, известная в прессе как Кони. Она настолько часто фигурировала в СМИ, что о ней была написана статья на «Википедии». В 2014-м Кони умерла.

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