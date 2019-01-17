Путину подарили щенка

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки, сообщает «Интерфакс».
Животному по кличке Паша четыре месяца.
Кинолог Неманья Йованович рассказал РИА Новости, что это пастушеская порода, очень похожая на кавказскую овчарку в плане темперамента и характера. По его словам, когда питомец вырастет, то его вес достигнет 40 килограммов, а рост в холке — около 60 сантиметров. Призванием такой собаки он назвал защиту территории и собственности хозяев.
17 января президент России находится с визитом в Белграде. На переговорах стороны обсудят вопросы развития российско-сербского сотрудничества.
Сейчас у Путина две собаки. Одна, каракачанская овчарка, была подарена ему в 2010 году премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, вторую, акита-ину, преподнес в 2012-м губернатор японской префектуры Акита.
Также у российского президента была домашняя собака Конни Полгрейв, известная в прессе как Кони. Она настолько часто фигурировала в СМИ, что о ней была написана статья на «Википедии». В 2014-м Кони умерла.