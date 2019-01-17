В Сербии раскрыли готовящийся сюрприз для Путина

Президент Сербии Александр Вучич подарит Владимиру Путину собаку. Об этом пишет газета Blic со ссылкой на источник в администрации сербского лидера.

По информации местных журналистов, речь идет о трехмесячном щенке шарпланинской овчарки с родословной из семи поколений. Отмечается, что такой подарок Вучич преподнесет впервые.

В разные годы иностранные лидеры уже дарили Путину собак: болгарскую овчарку Баффи, японского акита-ину Юмэ и щенка туркменского алабая по кличке Верный.

Президент России посетит Сербию с официальным визитом 17 января. В ходе переговоров с Вучичем планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ряд экономических вопросов, включая продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию.

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