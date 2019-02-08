Хозяин бросил доверчивую собаку и уехал прочь

dailymail.co.uk

Американец снял на видео, как хозяин бросил свою собаку на дороге. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Стивен Сейдж Сильвер (Stephen Sage Silver) ехал на машине по окраине города Бейкерсфилд, штат Калифорния, и обратил внимание на странное поведение владельца собаки. Мужчина утверждает, что хозяин животного несколько раз ударил пса по морде. Владелец заметил, что за ним наблюдают и попытался вступить в драку с Сильвером. Тот залез в машину и начал снимать происходящее.

Сама собака все это время пыталась поиграть с хозяином: вилась вокруг него и ставила передние лапы ему на бедра. Раздраженный владелец оттолкнул ее, забрался в машину и сел за руль. Пес просился внутрь, но тот уехал без него. После этого животное бросилось вслед за машиной.

Сильвер пытался вразумить хозяина пса: «О нет, это же твоя собака, мужик. Это дно. Этот парень бросает свою собаку прямо у меня на глазах». Уезжая, тот крикнул ему в ответ: «Это твоя собака, не моя».

Сильвер поделился видео в Facebook, на ролик обратило внимание местное общество защиты животных и начало расследование. Зоозащитники утверждают, что смогли найти пса и уже отправили его в приют.

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