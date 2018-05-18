Старый пес стал поводырем для ослепшей подруги

Пес по кличке Дизель стал поводырем для своей ослепшей подруги Роузи. Об этом сообщил информационный портал LADBible.

Девятилетняя Роузи, помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и мопса, родилась с одним глазом, из-за чего от нее отказались хозяева. Из приюта ее забрала выгульщица собак Джейди Кули (Jadie Cooley). Через некоторое время животному пришлось удалить второй глаз из-за непроходимости слезного канала. Врачи предложили девушке усыпить Роузи, но она отказалась.

«Мне было очень больно смотреть на Роузи после операции. Но спустя день после нее она начала везде бегать, а не врезаться в мебель и деревья. Ей помогает ее старый друг Дизель, около которого она держится», — призналась Кули. 13-летний евразиер Дизель не только сопровождает ее в прогулках, но и вытаскивает из мест, куда Роузи не стоит ходить.

У Кули живет еще двое щенков, которые, по ее словам, «не дают Дизелю и Роузи состариться». Старшие собаки время от времени играют и бегают с ними, хотя настырность младших иногда действует им на нервы.

16 мая сообщалось о псе, вытащившем своего плохо плавающего друга из бассейна. Отважная собака прыгнула в воду и вытолкнула товарища на бортик.

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