Из жизни
 
Последние новости
В Кремле порассуждали о поездке Путина в США
Сбежавшего в Южную Америку вора в законе Чебурашку связали с поджогом в Кирове
На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ
Баскетболист нокаутировал соперника за заброшенный мяч
Десяток краснокнижных косаток собрались продать в Китай за миллионы долларов
Москва уличила Запад в наращивании наступательных возможностей
Китайцы принялись повторять за российскими богачами и «упали» в нищету
НАТО вступилась за США в вопросе о ракетном договоре
«Роскосмос» провалил расследование аварии «Союза»
Новости партнеров

«Слишком хороший» пес оказался обречен на жизнь в приюте

Перейти в «Мою Ленту»

Пса по кличке Бинкс (Binx) вернули в приют для бездомных животных из-за того, что он оказался «слишком хорошим». Об этом говорится на странице питомника в Финиксе, Аризона (Arizona Animal Welfare League) в Facebook.

Сотрудники питомника рассказали, что семья вернула собаку меньше, чем через 48 часов после того, как приютила. Временные хозяева указали, что Бинкс был приучен к туалету, хорошо вел себя в компании детей, с удовольствием играл и ладил с другими собаками в доме. Это и стало причиной его возврата: семья хотела пройти трудности, связанные с воспитанием собаки, но так с ними и не столкнулись.

В комментариях объявились сразу несколько человек, которые захотели приютить пса. Один из них оказался из Техаса. Комментаторы сокрушались, что люди, берущие животных из приютов, подчас не отдают отчет своим действиям. Другие пожелали Бинксу, чтобы он как можно быстрее обрел постоянный дом.

В июне 2018 года шестилетний мальчик из штата Техас прославился благодаря тому, что смог спасти более тысячи собак от усыпления. Роман Макконн вместе со своей матерью забирали из приютов животных, которые были обречены на смерть, и находили им хозяев.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шестилетний мальчик спас от смерти более тысячи собак
Старый пес стал поводырем для ослепшей подруги
Хозяин вырвал пса из лап смерти и случайно сделал «лучшее в мире фото»
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0523 октября

Королева Монако

Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
06:31Сегодня

У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном

08:47Сегодня

Больная раком мать пожертвовала жизнью ради новорожденной дочери

18:2823 октября

Богатый жених предложил возлюбленной руку, сердце и Lamborghini и опозорился

Из жизни00:0312 октября

Тяжелая рука

Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
20:1123 октября

Бобр обрушил дерево на яхту с людьми

21:0023 октября

Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ

15:2923 октября

Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов

Из жизни00:0521 октября

Похитители «Рождества»

Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
14:3623 октября

Невеста отменила свадьбу и подарила ее незнакомцам

17:0523 октября

Шорох на концерте спровоцировал драку ценителей классической музыки

13:2723 октября

Жена травила, взрывала, топила и в итоге застрелила мужа

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Десяток краснокнижных косаток собрались продать в Китай за миллионы долларов
Москва уличила Запад в наращивании наступательных возможностей
Московская шаурма оказалась опасной
Все материалы
Мир
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Россию назвали гарантом безопасности Израиля
НАТО вступилась за США в вопросе о ракетном договоре
Премьер Японии поведал о мире с Россией
На США двинулся второй караван мигрантов
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Трамп оценил попытки саудовских дипломатов замести следы убийства
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
На Западной Украине вспыхнула эпидемия кори
Депутат Рады обвинил Украину в дискриминации крымчан
В Киеве распекли «мерзкую пропагандистку» Скабееву и потребовали для нее санкций
Умершую россиянку попытались выдать за живую и переправить на Украину
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ
Россиян приучат к дешевому отечественному вину
Потанин анонсировал запуск криптовалюты
ЦБ захотел снизить ставки по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянам рассказали о вероятности появления террористов в Сибири
Российский депутат пошел под суд за расстрел крестного отца
Уходящие от погони чиновник и депутат выкинули на трассу крупную взятку
В Москве нелегальный торговец овощами облил кипятком полицейского
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
«Роскосмос» провалил расследование аварии «Союза»
Предсказано существование экзотических «частиц» размером со звезду
Выявлен способ затормозить старение мозга
В России нашли способ гарантированного уничтожения США
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
В обрушении эскалатора в римском метро обвинили российских фанатов
ЦСКА без Акинфеева крупно проиграл в Лиге чемпионов
Появилось видео обрушения эскалатора с россиянами в римском метро
Возросло число раненых при аварии эскалатора в римском метро
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Мединский не глядя определил «глупость» фильма о блокадном Ленинграде
Умер автор песен Киркорова
Лобода попала в больницу из-за проблем с почками
В Москве госпитализировали певицу Лободу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Бюстгальтер из ежей разъярил защитников животных
Инвалидное кресло Стивена Хокинга уйдет с молотка
Девушка задрала юбку в соборе ради фото
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Россиянин лишился ноги в результате ЧП в римском метро
В Китае построят второй «Титаник»
Россияне пострадали при аварии эскалатора в римском метро
Стало известно о состоянии раненных в римском метро россиян
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
У китаянки перестали гнуться пальцы из-за злоупотребления телефоном
Богатый жених предложил возлюбленной руку, сердце и Lamborghini и опозорился
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
Сестры-близнецы превратились в братьев-близнецов
Все материалы
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Rolls-Royce совместил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
Электрокары Dyson будут собирать в Сингапуре
Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
В Москве построят стеклянный мост
Самая дорогая дача Москвы куплена неизвестными за семь миллионов евро
Все материалы