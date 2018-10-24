«Слишком хороший» пес оказался обречен на жизнь в приюте

Пса по кличке Бинкс (Binx) вернули в приют для бездомных животных из-за того, что он оказался «слишком хорошим». Об этом говорится на странице питомника в Финиксе, Аризона (Arizona Animal Welfare League) в Facebook.

Сотрудники питомника рассказали, что семья вернула собаку меньше, чем через 48 часов после того, как приютила. Временные хозяева указали, что Бинкс был приучен к туалету, хорошо вел себя в компании детей, с удовольствием играл и ладил с другими собаками в доме. Это и стало причиной его возврата: семья хотела пройти трудности, связанные с воспитанием собаки, но так с ними и не столкнулись.

В комментариях объявились сразу несколько человек, которые захотели приютить пса. Один из них оказался из Техаса. Комментаторы сокрушались, что люди, берущие животных из приютов, подчас не отдают отчет своим действиям. Другие пожелали Бинксу, чтобы он как можно быстрее обрел постоянный дом.

В июне 2018 года шестилетний мальчик из штата Техас прославился благодаря тому, что смог спасти более тысячи собак от усыпления. Роман Макконн вместе со своей матерью забирали из приютов животных, которые были обречены на смерть, и находили им хозяев.

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