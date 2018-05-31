Шестилетний мальчик спас от смерти более тысячи собак

Шестилетний мальчик из американского штата Техас спас от усыпления более тысячи собак. Об этом сообщил новостной ресурс CBS News.

Роман Макконн (Roman McConn) вместе со своей матерью Дженнифер в 2016 году начал искать животным хозяев. «В июле 2015 года мы забрали Луну из приюта, в котором убивают собак. После этого я активно включилась в волонтерскую деятельность», — рассказала женщина.

Ее сын помогал снимать видео, при помощи которых собаки находили новых хозяев. В ролике мальчик рассказывал им, какой породы животное, сколько ему лет и почему его надо забрать.

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Вскоре семье пришлось переехать в Вашингтон, и Макконы забрали с собой 31 собаку. По прибытии на место женщина обнаружила, что в северо-западном штате бездомным собакам живется гораздо лучше, чем на юге. Тогда она организовала проект по перевозке животных из Техаса.

Дженнифер отметила, что не справилась бы без сына, который помогал во всем: от съемки рекламных видео до звонков семьям, которые собирались забрать питомцев.

Всего семье Маккон удалось спасти 1050 собак, от которых отказались хозяева, бродячих псов, а также животных из приютов, в которых их усыпляют. Они находили хозяев щенкам и нанимали машину, чтобы они доставили питомца новым хозяевам через всю страну. Деньги на это Макконы зарабатывают благодаря пожертвованиям.

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