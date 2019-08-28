Блогерша заставила чернокожего ползать на коленях на поводке и лишилась фанатов

Американская блогерша Никита Драгун (Nikita Dragun) возмутила пользователей соцсетей тем, придя на церемонию награждения премии MTV Video Music Awards (VMA) с тремя мужчинами на поводках, один из которых был чернокожим. Об этом пишет Daily Dot.

Мужчины были одеты в черные брюки, а их торсы остались оголенными. Они встали на колени и поползли рядом с Драгун по красной дорожке. У себя в Instagram блогерша написала, что вдохновилась Снуп Догом, который пришел на церемонию MTV VMA в 2003 году с двумя девушками на поводках. Некоторые были в восторге от образа Драгун, однако большинство ее подписчиков не оценили такого поступка.

Многие указывали на то, что если бы на поводке были женщины, общество сочло бы это недопустимым. «То, что ты заставила их ползать на церемонии, унижает их человеческое достоинство», — возмущался один из юзеров. «Это отвратительно и неприятно», — описывал свои чувства от увиденного другой.

Некоторые фанаты блогерши писали, что разочарованы в ней. «Раньше ты мне нравилась, а теперь нет», — заявил один из них.

Ряд пользователей обратили особенное внимание на то, что один из мужчин на поводке был чернокожим. «Чернокожие в цепях никогда не выглядят красиво», — негодовал Suspended Icon. «Это неуместно, учитывая историю отношения к чернокожим, как к скоту», — отмечал Claytoff.

Ранее блогершу Брук Хутс раскритиковали за то, что она сильно ударила свою собаку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!