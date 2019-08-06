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Блогершу арестовали за демонстрацию интимных частей тела в музее

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Британская блогерша Адебола Совемимо (Adebola Sowemimo) была арестована в Греции за то, что якобы показывала интимные части тела детям. Об этом пишет News.com.au.

По словам Совемимо, во время посещения ею музея Акрополя в Афинах к ней подошла женщина-полицейский и начала силой направлять ее к выходу. «На меня кричали на греческом и выталкивали из здания», — рассказала она.

Блогершу поместили под стражу в местное отделение полиции. Сначала девушка думала, что дело в ее слишком открытом платье, однако уже в камере она узнала, что ее задержали за то, что она якобы демонстрировала интимные части тела.

Совемимо заявила, что это обвинение ложное, а также предположила, что дело — в цвете ее кожи. «Это расизм в своем самом явном проявлении», — написала она. Кроме того, блогерша пожаловалась, что ее содержали в «отвратительных условиях».

Подписчики девушки в Twitter возмутились произошедшим. «Эта история разбивает мне сердце. У людей должна быть возможность путешествовать, не опасаясь подобного», — высказывалась Nala. «Это бесчеловечно и очень грустно!» — соглашалась с ней другая пользовательница.

На следующее утро девушка сообщила, что суд ее оправдал и отпустил. Она поблагодарила всех тех, кто ее поддерживал.

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