Блогерша обнажила гениталии в прямом эфире и была наказана

Звезду стримингового сервиса Twitch Кэтлин Сирагузу (Kaitlyn Siragusa), известную как Amouranth, заблокировали на платформе за слишком откровенный наряд, в котором она появилась в последней трансляции, сообщает Dexerto.

Стрим, за который аккаунт 25-летней девушки заблокировали, прошел 8 сентября. Amouranth играла со своей собакой и отвечала на комментарии зрителей. Однако на несколько секунд ее платье приподнялось, из-за чего ненадолго оголились ее гениталии, что запрещено правилами Twitch.

Фрагмент разошелся по соцсетям и вызвал бурное обсуждение на Reddit. Сотрудники стримингового сервиса заблокировали аккаунт Amouranth примерно через 12 часов после трансляции. Пока неизвестно, на какой срок девушку забанили на Twitch. Чаще всего блокировка длится не больше 30 дней.

Похожие случаи происходили и с другими блогершами. Так, американка Хезер Кент (Heather Kent) провела стрим на Twitch, во время которого покормила грудью своего ребенка. Сервис удалил видеозапись этого момента из-за демонстрации обнаженной груди.

Ранее Amouranth рассказывала о проблемах, возникших у нее с публикациями в Instagram. Она обвинила модератора соцсети в шантаже. По словам девушки, ей поступают письма с требованием перевести деньги, иначе посты с фотографиями и дальше будут блокироваться.

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