Прославившаяся интимными фото блогерша обвинила модератора соцсети в шантаже

Звезда стримингового сервиса Twitch Кэтлин Сирагуза (Kaitlyn Siragusa), известная как Amouranth, обвинила модератора соцсети Instagram в шантаже. Она рассказала The Huffington Post, что ей поступают письма с требованием перевести деньги, иначе ее публикации будут блокироваться.

Ранее блогерша получила сообщение об удалении своей фотографии. В уведомлении сообщалось, что она нарушила правила Instagram и следующий такой инцидент приведет к блокировке ее аккаунта. 25-летняя Сирагуза была уверена, что соблюла все условия сервиса. По ее словам, в последнее время посты с фотографиями стали удалять все чаще, из-за чего она даже завела специальный список, куда вносила все такие случаи.

В начале лета девушка получила электронное письмо, автор которого представился сотрудником фирмы Cognizant, занимающейся модерацией контента на Facebook и Instagram. «Уверен, вы заметили, что многие из ваших публикаций были удалены. Возможно мы сможем договориться в частном порядке», — говорилось в сообщении. Автор также отметил, что в Instagram нельзя обжаловать удаление постов за нарушение правил сервиса.

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Сотрудник предложил каждый месяц переводить ему 0,25 биткоина (170 тысяч рублей) за то, чтобы посты Сирагузы более не удаляли. Сначала блогерша посчитала письмо обманом, но позднее она получила от собеседника некоторые секретные данные (к примеру, точные датировки публикаций), и изменила свое мнение.

Агент Сирагузы сумел договориться о телефонном разговоре с представителем Facebook. Сотрудник компании во время 20-минутной беседы сообщил девушке, что ее публикации были удалены правомерно. Позднее в Facebook заявили, что они провели проверку и не нашли каких-либо доказательств злоупотреблений со стороны модераторов.

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