Блогерша позволила львенку поиграть в Lamborghini и пожалела

Instagram-блогерша Наталья Итани (Natalia Itani) из Дубая (ОАЭ) была раскритикована за то, что позволила маленькому львенку поиграть в своем Lamborghini. Об этом сообщает The Sun.

Девушка выложила 19 августа видео на своей странице в Instagram, в котором львенок ходит по салону дорогого автомобиля. Также она поделилась фотографиями с животным, сидящим у нее на руках. В постах она называла львенка Симбой и добавила, что ему понравился салон ее машины.

В комментариях блогерша получила порцию критики. Ее подписчики считают, что этот случай подходит под жестокое обращение с животными.

Один из пользователей отметил, что животное должно играть в саванне, а не в салоне автомобиля. Некоторые напомнили блогерше, что это дикое, а не домашнее животное. Также пользователи назвали поступок безответственным и рассчитанным на привлечение внимания. Несколько человек сообщили Итани об отписке от нее, добавив, что животное — не аксессуар.

Наталья Итани ведет блог о своей роскошной жизни, на нее подписаны 248 тысяч пользователей.

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