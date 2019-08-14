Российская блогерша показала опасное падение сына и прослыла худшей мамой

svetasidananas / Instagram

Российскую блогершу Свету Ananas раскритиковали за видео, на котором ее сын падает с двухъярусной кровати. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

Ananas сняла ролик для того, чтобы отпраздновать один миллион просмотров в TikTok у своего мужа — Андрея Бонора. В нем она с разбегу прыгает в объятия супруга, а в это время на заднем фоне их маленький ребенок также прыгает с двухъярусной кровати на матрас внизу.

Многих зрителей взволновал момент, когда при падении мальчик приземлился на шею. По мнению многих, он мог ее сломать. Они раскритиковали пару за то, что те не следят за сыном во время съемки видео для соцсетей. «Больше беспокоитесь о просмотрах, чем о том, что ваш ребенок делает», — возмущался один из юзеров. «Худшие родители во всем мире», — негодовал другой.

Блогерша ответила на критику, обновив подпись под видео. В ней она заявила, что сама так же прыгала со шкафов, а у родителей не было смартфонов, чтобы это записать. «Но самое страшное, это когда стул, потом еще стул, а потом на стол и не долететь, и разбить бровь. Про гаражи я молчу», — вспоминала женщина.

Ранее, в мае, влюбленных блогеров раскритиковали за поцелуй над пропастью. Многие назвали их «недалекими людьми».

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