Китаянка привязала непослушного сына к скутеру и таскала по городу

В провинции Юньнань на юго-западе Китая прохожие увидели маленького мальчика, руки которого были привязаны к скутеру. Видео с места событий публикует Daily Mail.

По словам матери ребенка, она уже два или три дня водит сына за транспортным средством «в воспитательных целях». Женщина рассказала, что сын вел себя непослушно, и она решила его таким образом проучить.

На ролике видно, что расстроенный ребенок ложился на землю и плачет. Пользователи соцсетей раскритиковали китаянку. Некоторые предположили, что у мальчика возникнут психические расстройства.

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