К 2030 году в Ханое запретят движение мотоциклов

Власти столицы Вьетнама Ханоя приняли решение о запрете движения в городе мотоциклов к 2030 году. За его принятие высказались 95 из 96 членов городского совета. Об этом сообщает South China Morning Post.

Постановление было принято в связи с резким ростом количества скутеров, мопедов и мотоциклов, и, как следствие, ухудшением экологической обстановки и ростом пробок. При этом в качестве альтернативы власти предложили программу развития общественного транспорта.

Решение властей вызвало серьезную общественную дискуссию. «Это прекрасная новость, демонстрирующая решимость властей справиться с неконтролируемым и хаотичным движением в городе»,— порадовался один из мотоциклистов.

«Эта идея абсолютно безумна. Мотоциклы являются лучшим транспортным средством в Ханое. Я сомневаюсь, что власти смогут заменить их на общественный транспорт», — высказал свое мнение другой.

В настоящее время на семь миллионов жителей Ханоя приходится пять миллионов мотоциклов и 500 тысяч автомобилей.

