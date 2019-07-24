Найден лев как из «Короля льва»

В кенийском заповеднике Масаи-Мара нашли одноглазого льва, выглядящего в точности как лев Шрам из «Короля льва». Об этом пишет Daily Mail.

Его запечатлел на камеру фотограф-любитель Фабрицио Бигнотти из Милана. Он путешествовал по Масаи-Мара и встретил льва Бенну. Многие сравнили Бенну с главным злодеем «Короля льва» Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.

Сам Бигнотти говорит, что Бенна только выглядит сумасшедшим, а на самом деле он очень милый. Он потерял глаз в жестокой схватке.

«Многие люди думают, что у львов легкая жизнь, поскольку добычей еды занимаются львицы. Они считают, что львы только и делают весь день, что валяются и спят», — говорит фотограф. По его словам, на самом деле большую часть времени львы занимаются патрулированием своих территорий и защитой прайда. Например, прайд Бенны состоит из двух львиц и семи детенышей. Многие львы сталкиваются в схватках за самок.

18 июля ученые обнаружили скалу, похожую на утес из мультфильма «Король лев» в национальном парке «Земля леопарда» в России. С утеса открывается панорамный вид на реку Кедровую. Это позволяет хищникам высматривать жертву во время охоты.

«Король лев» впервые вышел на экраны в 1994 году. Это полнометражный мультфильм, главным героем которого является львенок Симба. Он собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. В 2019 году вышел ремейк.

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