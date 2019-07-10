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Удачливый слон отбился от голодной львицы и попал на видео

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В национальном парке Хуэндж, Зимбабве, слон вступил в схватку с львицей. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как лев набрасывается на слона и несколько раз царапает его. Жертва издает протяжной вопль и всеми силами пытается скинуть с себя хищника, который неоднократно кусает его. Через некоторое время слону все же удается сбросить львицу, после чего она удаляется в кусты к своим детенышам.

По словам автора ролика Сэмюэля Шевалье (Samuel Chevallier), произошедшее — чрезвычайно редкий случай борьбы двух животных за выживание. По его мнению, детеныши львицы ждали еды и наблюдали за схваткой, которая закончилась не в пользу их матери. Примечательно, что после произошедшего вся стая осталась на том же месте.

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