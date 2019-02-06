Голодная львица напала на слоненка и умерла

В национальном парке Южная Луангва, Замбия, голодная львица напала на детеныша слона. Как сообщает издание Daily Mail, спустя несколько часов хищницу нашли мертвой.

Слоненку удалось выжить благодаря превосходству в весе. Он навалился всем телом на львицу и удерживал ее на земле до тех пор, пока она не решила покинуть место нападения.

Редкие кадры борьбы диких животных принадлежат канадскому фотографу Нью-Джею Уайту (NJ Wight). На снимках видно, как слоненок удерживает худую львицу, пока она пытается сопротивляться. Затем он преследует хищницу и прогоняет ее.

«Было очень тяжело наблюдать за тем, как животные борются за жизнь, — рассказывает Уайт. — Особенно когда у одного противника жизнь только началась, а другой совсем стар».

По словам фотографа, он заметил болезненно худую львицу еще во время путешествия по парку. Она лежала у водоема под утренним солнцем и казалась безжизненной. «По ее телу, выпирающим костям и тонкой коже было видно, что она страдает. Казалось, она не ела несколько дней, — объясняет фотограф. — Когда мы поехали дальше, я мог поклясться, что животное долго не протянет».

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