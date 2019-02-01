Слониха убила погонщика у храма

В индийском штате Керала слониха убила дрессировщика возле одного из храмов. Об этом сообщает информационный портал The Star.

Погонщик слонов вел процессию из 21 животного к храму на религиозный праздник. Первой в колонне шла слониха по имени Катти Сангаран (Kutty Sangaran). При приближении к храму животное разозлилось из-за громких звуков и накинулось на верующих. Дрессировщик попытался остановить слониху, но она схватила его хоботом и ударила о землю, а затем пронзила бивнями.

Другой погонщик, сидевший на слонихе, спрыгнул с нее в попытке спастись. Он серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли представители лесного ведомства. Им потребовалось около пяти часов, чтобы ввести в организм слонихи достаточное количество транквилизатора.

В январе сообщалось о нападении слона на человека, который пытался остановить животное с помощью гипноза. Слон не обратил внимания на действия мужчины, повалил его на землю и затоптал насмерть.

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