Буйный слон загнал людей на крыши и остановил поезд

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В индийском штате Одиша (Орисса) в деревню ворвался дикий слон. Об этом сообщает Newsflare.

Молодой самец промчался по улицам, нападая на людей, ломая вещи и круша оставленные у домов мотороллеры и велосипеды. Жителям пришлось спасаться от разъяренного животного на крышах. Во время бегства три человека получили легкие травмы.

Затем слон вышел на железнодорожные пути и преградил путь составу. В результате отправление нескольких поездов было задержано. После этого животное добровольно покинуло населенный пункт и ушло в лес.

В 2017 году сообщалось, что стадо голодных слонов оккупировало деревню в китайской провинции Юньнань. При виде ищущих пропитание животных местные жители заперли двери и забрались на крыши. Слоны бродили по местности всю ночь.

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