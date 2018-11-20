Защитник посевов хотел швырнуть в слонов бомбу и поплатился

В таиландской провинции Канчанабури четыре человека пострадали в результате взрыва, которым закончилась неудачная попытка напугать слонов. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел, когда четыре добровольца патрулировали на пикапе сельскохозяйственные угодья, разоряемые дикими слонами. Они были вооружены так называемыми пинг-понговыми бомбами — самодельными взрывными устройствами величиной с шарик для настольного тенниса, которые распространены в Таиланде.

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Им удалось отыскать четырех слонов, которые поедали посевы. Животные тоже заметили людей и бросились к автомобилю. Один из добровольцев испугался и решил кинуть бомбу, пишет AsiaOne. Он стал поджигать фитиль, но случайно уронил его в сумку с запасом бомб, которая лежала в кузове.

Оглушительный взрыв действительно разогнал слонов, однако люди пострадали сильнее. Все участники патруля попали в больницы, причем двое серьезно ранены, а пикап получил значительные повреждения.

В 2017 году сообщалось, что стадо голодных слонов оккупировало деревню в китайской провинции Юньнань. При виде ищущих пропитание животных местные жители заперли двери и забрались на крыши. Слоны бродили по району всю ночь.

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