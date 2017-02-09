Голодные слоны оккупировали деревню в Китае

Дикие слоны пришли в деревню в китайской провинции Юньнань в поисках пропитания. Ролик с животными в населенном пункте в городском округе Пуэр опубликовал телеканал CCTV+.

При виде слонов местные жители заперли двери и забрались на крыши. Как сообщается, животные бродили по району целую ночь. По информации телеканала, инцидент произошел в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе в конце января. Один из слонов даже забрел на шоссе и прервал движение на 20 минут.

РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа сообщает, что голодных слонов в общей сложности было 14, их видят вблизи населенных пунктов с 26 января. В частности, животные на территории деревни Мандат уезда Мэнхай съели множество посевов и затоптали несколько кур и гусей. Их передвижения отслеживали при помощи беспилотника.

В ноябре 2016 года сообщалось о шествии белых слонов, устроенном в столице Таиланда Бангкоке в память об умершем короле. В церемонии участвовали 11 животных.