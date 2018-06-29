Пятеро слонов затоптали тайца насмерть

Житель Таиланда погиб под ногами диких слонов. Об этом сообщает тайское издание The Nation.

Житель провинции Яла направлялся на работу в поля, когда его окружили пять слонов и принялись топтаться на нем.

На теле 40-летнего тайца обнаружили множественные повреждения спины и головы. Полицейский, прибывший на место происшествия, признался, что слышал шелест кустов, в которых оставались животные.

По данным Тайского центра охраны слонов (Thai Elephant Conservation Centre), популяция диких слонов существенно сократилась: в 1850 году их насчитывалось около 100 тысяч особей, тогда как в настоящее время в Таиланде их обитает всего 2,7 тысячи. В последние несколько десятилетий эти животные были вынуждены сменить места обитания ближе к человеку из-за вырубки лесов. Это привело к частым столкновениям, в особенности с сельскими жителями.

Несмотря на то что дикие слоны находятся под охраной государства, их часто убивают. Они также становятся жертвами браконьеров или насильного одомашнивания — случаев, когда местные жители вылавливают их для заработка на туристах.

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