Разъяренный слон затоптал хозяина до смерти

В Индии слон затоптал своего хозяина насмерть. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из индуистских храмов в штате Тамилнад. Погибший 48-летний мужчина по имени Гайендран находился верхом на животном, когда оно решило сбросить его на землю. Разъяренный зверь принялся топтать своего владельца. По данным издания, храм был залит кровью погибшего.

Слона удалось усмирить и вывести за территорию храма только спустя 40 минут. Свидетелями происходящего стали около 300 человек, никто из них не пострадал.

В полиции пока затрудняются ответить, по какой причине слон вышел из себя. Тело владельца животного отправлено на экспертизу, храм закрыт на неопределенное время.

В феврале в Индии разъяренный нападением крестьян слон насмерть забил фермера. Жители деревни Курубур страдали от нашествия диких животных и пытались прогнать их с помощью камней и петард. Один из слонов решился напасть на толпу, что повергло людей в панику.

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