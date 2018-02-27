Разъяренный слон насмерть забил фермера бивнями

The Mirror

Разъяренный нападением крестьян слон насмерть забил фермера в Индии. На видео инцидента обратило внимание The Mirror.

Как сообщает издание, население деревни Курубур в индийском штате Карнатака страдало от нашествия диких слонов. Защищая свои дома, крестьяне загнали животных с помощью камней и петард в озеро на окраине деревни. Однако не все слоны смирились с подобной участью, и одно из животных напало на толпу.

На кадрах видно, как толпа с криками убегает от разъяренного животного, но одному из фермеров не удается спастись. Слон валит его на землю и насмерть забивает бивнями.

Жители деревни обвинили местные власти в бездействии и отметили, что им пришлось справляться с нашествием самостоятельно. Семье погибшего фермера выплатили компенсацию в 500 тысяч рупий (примерно 430 тысяч рублей). Также были вызваны представители сотрудников лесных хозяйств штата, чтобы прогнать слонов обратно в лес.

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