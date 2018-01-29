Слон под покровом ночи нелегально пересек границу и попал на видео

Дикий азиатский слон пересек границу между Китаем и Лаосом. Животное перешагнуло через ограждение и прошло мимо озадаченных охранников, которые не решились препятствовать ему. Видео, снятое на камеру наблюдения пограничных служб, публикует Euronews.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 27 января. На поиски слона были направлены две команды солдат. Однако через два часа животное вернулось само и пересекло границу в обратном направлении.
«Сейчас зима, и в лесных районах не так много еды. Мы часто видим, как дикие слоны охотятся за едой в близлежащих деревнях», — пояснил солдат на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода Чахе Ли Чжифу.
Дикие азиатские слоны являются охраняемым видом в Китае, около 300 из них живут в тропических лесах Юньнаня.