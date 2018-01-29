Слон под покровом ночи нелегально пересек границу и попал на видео

euronews.com

Дикий азиатский слон пересек границу между Китаем и Лаосом. Животное перешагнуло через ограждение и прошло мимо озадаченных охранников, которые не решились препятствовать ему. Видео, снятое на камеру наблюдения пограничных служб, публикует Euronews.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 27 января. На поиски слона были направлены две команды солдат. Однако через два часа животное вернулось само и пересекло границу в обратном направлении.

Материалы по теме Девы для короля Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем

«Сейчас зима, и в лесных районах не так много еды. Мы часто видим, как дикие слоны охотятся за едой в близлежащих деревнях», — пояснил солдат на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода Чахе Ли Чжифу.

Дикие азиатские слоны являются охраняемым видом в Китае, около 300 из них живут в тропических лесах Юньнаня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



