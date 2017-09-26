Девы для короля

Свазиленд — африканское государство, где нынешний монарх Мсвати III каждый год меняет жену, четверть населения заражены ВИЧ, а обнаженные девственницы маршируют по городу Лобамбу — тоже ради короля. Корреспондент «Ленты.ру» Ольга Растегаева отправилась в безвизовый для россиян Свазиленд, чтобы увидеть все своими глазами.

Свазиленд — музей этнографии под открытым небом. Цивилизация пробирается сквозь буш земли свази медленно, царапаясь о непоколебимые традиции, общепринятые устои и бедность. В деревнях многие до сих пор живут натуральным хозяйством, носят традиционную одежду и спят в самодельных хижинах.

Свазиленд — единственное государство в Африке с абсолютной монархией, где, несмотря на отсутствие политических партий, собирается парламент. Страна, в принципе, христианская, по воскресеньям все ходят в церковь, но верят в духов предков и практикуют многоженство.

Это где вообще?

Картография знает немало прецедентов, когда карликовые государства на картах оказывались зажаты между странами-гигантами. Земля свази — как раз такой случай. Она втиснулась на плато Вельд между ЮАР и Мозамбиком. Из Йоханнесбурга до столицы Свазиленда Мбабане — всего четыре часа езды на автомобиле, из Мапуту — два. Выхода к океану нет, зато есть гряда Драконовых гор и живописные долины, где круглый год зреют ананасы. По размеру Свазиленд — самое маленькое государство в Южном полушарии, население — чуть больше миллиона человек.

В деревнях по-прежнему живут раздельно — женщины на своей территории, мужчины на своей Фото: Ольга Растегаева 1 /4

Как там живут?

Живут не очень хорошо. Свазиленд считается одной из беднейших стран мира: больше половины граждан живет менее чем на два доллара в день. Кроме того Свазиленд известен тем, что четверть населения заражена вирусом иммунодефицита. Найти работу почти невозможно, уровень образования невысокий. Бесплатно лишь семь классов, за дальнейшую учебу нужно платить. У большинства денег на это, разумеется, нет.

Общество очень традиционное. Так, при женитьбе жениху положено отдать родителям невесты 17 коров. При нынешнем курсе коров к лилангени (местная валюта, за доллар дают примерно 13 лилангени) это дорого. Копить приходится годами. Бедные семьи не соглашаются отдавать дочерей замуж без выкупа, коровы — все еще главный товар в стране. В деревнях по-прежнему живут раздельно — женщины на своей территории, мужчины на своей. Женщинам категорически запрещено появляться за мужской изгородью. Также жены по традиции уступают лучшую пищу своим супругам. А мужья уступают работу — все заботы по дому лежат на женских плечах.

В национальных парках Свазиленда можно увидеть всю большую африканскую пятерку Фото: Diomedia 1 /2

Есть ли в Свазиленде злые крокодилы и другие животные?

Как и все страны Южной Африки, Свазиленд может предложить отличное сафари, хотя сразу всех представителей большой пятерки — леопарда, буйвола, льва, слона и носорога не встретить в одном парке. Стада жирафов, зебр и прочих копытных бродят всего в часе езды от Манзини (крупнейшего города страны) в частных природных угодьях Мбулузи (Mbuluzi Game Reserve). Наблюдать за неспешной жизнью белых и черных носорогов нужно в национальном парке Мкайя (Mkhaya Game Reserve), который основал любитель природы, ирландский экспат Тед Рейли, в одиночку спасавший носорогов много десятилетий.

Роскошное дневное сафари с крокодилами, бегемотами, ньялами, куду и зебрами предлагает частный парк Млилване в долине Эзулвини (Mlilwane Wildlife Sanctuary), который также принадлежит Рейли. В парке можно отправиться на пешее или конное сафари.

Самый большой национальный парк в Свазиленде — Хлане, раньше эта территория была закрыта и предназначалась для королевской охоты. (Hlane Royal National Park Swaziland). В Хлане на ура пройдет фотоохота на слонов, львов и, если повезет, леопардов. Любителям орнитологии предстанет на идентификацию более 300 видов пташек. В Хлане также большая популяция бегемотов и крокодилов.

Нынешний монарх Мсвати III каждый год меняет жену Фото: Reuters 1 /2

В Свазиленде каждый год король выбирает себе новую жену, правда?

Да, главное торжество страны проходит в самом конце августа — начале сентября. В Лобамбу, город, где находится резиденция королевы-матери, что носит титул «большая слониха», съезжаются со всей страны юные девушки для участия в массовом празднике Умхланга (Umhlanga).

Этот такой Первомай по-свазилендски, во время которого 80 тысяч обнаженных участниц в колоннах под ритмы барабанов танцем отдают дань уважения монархам страны. Несколько дней они готовятся к «танцу тростника» — моются, наряжаются и срезают собственноручно тростник, из которого потом делают новый забор для королевского дворца.

Десятки тысяч обнаженных девственниц, облаченных только в накидку из легкой ткани с изображением короля, держа в руках стебли тростника, танцуют и поют перед монархом Мсвати III. Репертуар — порядка двадцати песен. Считается, что во время Умхланги король выбирает себе новую жену.

На деле это не так. За все время проведения тростниковых танцев нынешний король разглядел в толпе лишь двух будущих жен. Выбрал ли монарх себе новую жену на очередном празднике, общественности сообщают лишь через три недели после завершения торжеств.

Кто принимает участие в «танце тростника»?

На главный танец страны приезжают все желающие. Прежде чем пуститься в дальний путь через всю страну в Лобамбу, девушки должны зарегистрироваться у вождя своей деревни. Согласно правилам, все участницы должны быть девственницами. На практике это никак не проверяется. В Свазиленде считается, что если у молодой женщины нет детей, значит, она невинна. Танцевать перед королем разрешено девушкам любого возраста: в ярких шеренгах строем проходят и подростки, и совершеннолетние. В Свазиленде каждая женщина хоть раз, но танцевала перед королем. Его величество в честь праздника непременно облачается в шкуру леопарда.

На церемонию девушек доставляют на специальных автобусах, но до точки сбора многим приходится идти пешком полдня. Девственницы живут в больших бараках, недалеко от стадиона, где проводится мероприятие. Все восемьдесят тысяч красавиц во время праздника находятся на попечении короля, их кормят и поят за счет государственной казны.

Ремесленники земли Свази знамениты искусством плетения из травы, изготовлением ярких парафиновых свечей и резкой по дереву Фото: Zuma Press / Diomedia

Все ли девушки Свазиленда мечтают стать женой короля?

Король Мсвати III молод и богат. Его состояние оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Он хорош собой и образован. Но шансы стать очередной женой, пусть и не единственной, ничтожно малы. У Мсвати III сейчас шестнадцать жен и больше двадцати детей. Его отец Собхуза II был женат 90 раз, у него 260 детей и больше тысячи внуков.

Семь классов образования достаточно, чтобы понять: стать счастливой и любимой женой не так просто, а шансы родить короне наследника и вовсе ничтожны. На королевский трон может претендовать лишь единственный сын одной из жен. Больше детей жена короля иметь не должна. Но, как показывает практика, в результате интриг и дворцовых переворотов, за власть всегда борются несколько братьев-претендентов. Все жены получают в подарок дворец — большой дом или виллу со штатом прислуги, а также автомобиль. Все оплачивается из казны королевства. Дом жены короля охраняется, и ей остается лишь сидеть у окна и ждать, когда монарх осчастливит ее своим визитом. Особо любимые жены иногда могут слетать на шопинг в Лондон.

Кроме того, жена короля ни при каких условиях не имеет права выходить замуж повторно, даже если правитель отправился к праотцам. Жизнь в золотой клетке оказывается не всем по нраву. Нынешнему монарху наставили рога уже три жены. Все они сосланы пожизненно к королеве-матери во дворец, а их любовники томятся в тюрьмах. Одна из невест до сих пор скрывается в Лондоне, не желая выходить замуж по расчету, даже за короля.

Чем еще заняться в Свазиленде?

Залезть на вторую по высоте в мире гранитную гору Сибее. Выше — только в Австралии. Этот монолит весьма древний, ему около трех миллиардов лет. Находится гора всего лишь в 10 километрах от столицы Мбабане, и в отличие от вершины на другом континенте, не страдает от нашествия туристов. Вершина Сибебе легко покоряется даже неподготовленным туристам, поход займет около 4 часов.

Погрузиться в фольклор. Любоваться традиционными танцами свази, с песнями, свистом, барабанами лучше из первых рядов. Для этого нужно лишь посетить деревню Mantenga Cultural Village в заповеднике Мантенга-Фоллс. Даже если вы не разбираетесь в африканской хореографии, все равно заметите главное отличие танцев свази от других племен — резкие махи ногами. Так танцуют и мужчины, и женщины. После шоу гостей проводят по реконструированной деревне.

Мемориальный парк, мавзолей и небольшой музей с коллекцией личных автомобилей посвящены Собхузе II Фото: Ольга Растегаева

Заглянуть в главный королевский музей. Мемориальный парк, мавзолей и небольшой музей с коллекцией личных автомобилей посвящены Собхузе II. Экспозиция рассказывает о монархе, правившем страной 82 года и приведшем Свазиленд к независимости.

Что привезти из Свазиленда?

Ремесленники земли Свази славятся искусством плетения из травы (Gone Rural), изготовления ярких парафиновых свечей (Swazi Candle) и резкой по дереву. Вся эта продукция в изобилии представлена в Swazi Candles Craft Market, местечке, где работают и продают свои поделки лучшие мастера. Абсолютно все делается вручную, ремесленники работают прямо за прилавками: ваяют, вышивают, вырезают. Еще одно знаковое место для любителей аутентичных сувениров — стекольный завод Ngwenya Glass Swaziland. Хотя мануфактура открыта лишь в 1987 году, стеклодувы прекрасно владеют вековыми традициями своего ремесла.

Лучший вариант ночлега в Свазиленде — различные эко-лоджи Фото: Shutterstock

Где остановиться во время путешествия по Свазиленду?

За несколько дней весь Свазиленд можно изъездить вдоль и поперек. Останавливаться лучше в частных лоджах. Они есть по всей стране и предлагают самые разнообразные варианты размещения. Reilly’s Rock — уютный, аутентичный лодж в национальном парке Mlilwane. Комнаты и вилла в колониальном стиле выглядят очень романтично, ужины организуют прямо на свежем воздухе у костра.

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Настоящее приключение — ночевка в экокэмпе Mkhaya Game Reserve. Добираться сюда придется на внедорожниках, взяв с собой только самое необходимое. В лодже нет электричества, а в домиках под плетеными крышами — стен. Зато здесь отличное сафари с носорогами, вкусный ужин с традиционными песнями и плясками и необычные ощущения ночи на лоне дикой природы.

Остановившись в Shewula Mountain Camp, можно не только любоваться чудесными горными видами, но и посетить деревню или сходить в гости к местной сангоме — народной целительнице.

Лучшее, что есть на сегодня в стране, — лодж The Foresters Arms Hotel в высокогорье и курорт Summerfield Botanical Garden, комплекс вилл с одним из самых крутых ресторанов в Свазиленде. Кстати, комплекс является и официальной резиденцией Российской Федерации в Свазиленде.