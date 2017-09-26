Путешествия
 
Последние новости
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил офицера Госавтоинспекции
Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно
Канье Уэст потолстел
Названы сроки и причина гибели человечества
Киев заявил о скором внесении в ООН проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее
Популярные новости
Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Названы сроки и причина гибели человечества
Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер
Порнография оказалась причиной импотенции

Девы для короля

Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем

Перейти в «Мою Ленту»
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe poverty
Фото: Per-Anders Pettersson / Getty Images

Свазиленд — африканское государство, где нынешний монарх Мсвати III каждый год меняет жену, четверть населения заражены ВИЧ, а обнаженные девственницы маршируют по городу Лобамбу — тоже ради короля. Корреспондент «Ленты.ру» Ольга Растегаева отправилась в безвизовый для россиян Свазиленд, чтобы увидеть все своими глазами.

Свазиленд — музей этнографии под открытым небом. Цивилизация пробирается сквозь буш земли свази медленно, царапаясь о непоколебимые традиции, общепринятые устои и бедность. В деревнях многие до сих пор живут натуральным хозяйством, носят традиционную одежду и спят в самодельных хижинах.

Свазиленд — единственное государство в Африке с абсолютной монархией, где, несмотря на отсутствие политических партий, собирается парламент. Страна, в принципе, христианская, по воскресеньям все ходят в церковь, но верят в духов предков и практикуют многоженство.

Это где вообще?

Картография знает немало прецедентов, когда карликовые государства на картах оказывались зажаты между странами-гигантами. Земля свази — как раз такой случай. Она втиснулась на плато Вельд между ЮАР и Мозамбиком. Из Йоханнесбурга до столицы Свазиленда Мбабане — всего четыре часа езды на автомобиле, из Мапуту — два. Выхода к океану нет, зато есть гряда Драконовых гор и живописные долины, где круглый год зреют ананасы. По размеру Свазиленд — самое маленькое государство в Южном полушарии, население — чуть больше миллиона человек.

Как там живут?

Живут не очень хорошо. Свазиленд считается одной из беднейших стран мира: больше половины граждан живет менее чем на два доллара в день. Кроме того Свазиленд известен тем, что четверть населения заражена вирусом иммунодефицита. Найти работу почти невозможно, уровень образования невысокий. Бесплатно лишь семь классов, за дальнейшую учебу нужно платить. У большинства денег на это, разумеется, нет.

Общество очень традиционное. Так, при женитьбе жениху положено отдать родителям невесты 17 коров. При нынешнем курсе коров к лилангени (местная валюта, за доллар дают примерно 13 лилангени) это дорого. Копить приходится годами. Бедные семьи не соглашаются отдавать дочерей замуж без выкупа, коровы — все еще главный товар в стране. В деревнях по-прежнему живут раздельно — женщины на своей территории, мужчины на своей. Женщинам категорически запрещено появляться за мужской изгородью. Также жены по традиции уступают лучшую пищу своим супругам. А мужья уступают работу — все заботы по дому лежат на женских плечах.

Есть ли в Свазиленде злые крокодилы и другие животные?

Как и все страны Южной Африки, Свазиленд может предложить отличное сафари, хотя сразу всех представителей большой пятерки — леопарда, буйвола, льва, слона и носорога не встретить в одном парке. Стада жирафов, зебр и прочих копытных бродят всего в часе езды от Манзини (крупнейшего города страны) в частных природных угодьях Мбулузи (Mbuluzi Game Reserve). Наблюдать за неспешной жизнью белых и черных носорогов нужно в национальном парке Мкайя (Mkhaya Game Reserve), который основал любитель природы, ирландский экспат Тед Рейли, в одиночку спасавший носорогов много десятилетий.

Роскошное дневное сафари с крокодилами, бегемотами, ньялами, куду и зебрами предлагает частный парк Млилване в долине Эзулвини (Mlilwane Wildlife Sanctuary), который также принадлежит Рейли. В парке можно отправиться на пешее или конное сафари.

Самый большой национальный парк в Свазиленде — Хлане, раньше эта территория была закрыта и предназначалась для королевской охоты. (Hlane Royal National Park Swaziland). В Хлане на ура пройдет фотоохота на слонов, львов и, если повезет, леопардов. Любителям орнитологии предстанет на идентификацию более 300 видов пташек. В Хлане также большая популяция бегемотов и крокодилов.

В Свазиленде каждый год король выбирает себе новую жену, правда?

Да, главное торжество страны проходит в самом конце августа — начале сентября. В Лобамбу, город, где находится резиденция королевы-матери, что носит титул «большая слониха», съезжаются со всей страны юные девушки для участия в массовом празднике Умхланга (Umhlanga).

Этот такой Первомай по-свазилендски, во время которого 80 тысяч обнаженных участниц в колоннах под ритмы барабанов танцем отдают дань уважения монархам страны. Несколько дней они готовятся к «танцу тростника» — моются, наряжаются и срезают собственноручно тростник, из которого потом делают новый забор для королевского дворца.

Десятки тысяч обнаженных девственниц, облаченных только в накидку из легкой ткани с изображением короля, держа в руках стебли тростника, танцуют и поют перед монархом Мсвати III. Репертуар — порядка двадцати песен. Считается, что во время Умхланги король выбирает себе новую жену.

На деле это не так. За все время проведения тростниковых танцев нынешний король разглядел в толпе лишь двух будущих жен. Выбрал ли монарх себе новую жену на очередном празднике, общественности сообщают лишь через три недели после завершения торжеств.

Кто принимает участие в «танце тростника»?

На главный танец страны приезжают все желающие. Прежде чем пуститься в дальний путь через всю страну в Лобамбу, девушки должны зарегистрироваться у вождя своей деревни. Согласно правилам, все участницы должны быть девственницами. На практике это никак не проверяется. В Свазиленде считается, что если у молодой женщины нет детей, значит, она невинна. Танцевать перед королем разрешено девушкам любого возраста: в ярких шеренгах строем проходят и подростки, и совершеннолетние. В Свазиленде каждая женщина хоть раз, но танцевала перед королем. Его величество в честь праздника непременно облачается в шкуру леопарда.

На церемонию девушек доставляют на специальных автобусах, но до точки сбора многим приходится идти пешком полдня. Девственницы живут в больших бараках, недалеко от стадиона, где проводится мероприятие. Все восемьдесят тысяч красавиц во время праздника находятся на попечении короля, их кормят и поят за счет государственной казны.

Все ли девушки Свазиленда мечтают стать женой короля?

Король Мсвати III молод и богат. Его состояние оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Он хорош собой и образован. Но шансы стать очередной женой, пусть и не единственной, ничтожно малы. У Мсвати III сейчас шестнадцать жен и больше двадцати детей. Его отец Собхуза II был женат 90 раз, у него 260 детей и больше тысячи внуков.

Семь классов образования достаточно, чтобы понять: стать счастливой и любимой женой не так просто, а шансы родить короне наследника и вовсе ничтожны. На королевский трон может претендовать лишь единственный сын одной из жен. Больше детей жена короля иметь не должна. Но, как показывает практика, в результате интриг и дворцовых переворотов, за власть всегда борются несколько братьев-претендентов. Все жены получают в подарок дворец — большой дом или виллу со штатом прислуги, а также автомобиль. Все оплачивается из казны королевства. Дом жены короля охраняется, и ей остается лишь сидеть у окна и ждать, когда монарх осчастливит ее своим визитом. Особо любимые жены иногда могут слетать на шопинг в Лондон.

Кроме того, жена короля ни при каких условиях не имеет права выходить замуж повторно, даже если правитель отправился к праотцам. Жизнь в золотой клетке оказывается не всем по нраву. Нынешнему монарху наставили рога уже три жены. Все они сосланы пожизненно к королеве-матери во дворец, а их любовники томятся в тюрьмах. Одна из невест до сих пор скрывается в Лондоне, не желая выходить замуж по расчету, даже за короля.

Чем еще заняться в Свазиленде?

Залезть на вторую по высоте в мире гранитную гору Сибее. Выше — только в Австралии. Этот монолит весьма древний, ему около трех миллиардов лет. Находится гора всего лишь в 10 километрах от столицы Мбабане, и в отличие от вершины на другом континенте, не страдает от нашествия туристов. Вершина Сибебе легко покоряется даже неподготовленным туристам, поход займет около 4 часов.

Погрузиться в фольклор. Любоваться традиционными танцами свази, с песнями, свистом, барабанами лучше из первых рядов. Для этого нужно лишь посетить деревню Mantenga Cultural Village в заповеднике Мантенга-Фоллс. Даже если вы не разбираетесь в африканской хореографии, все равно заметите главное отличие танцев свази от других племен — резкие махи ногами. Так танцуют и мужчины, и женщины. После шоу гостей проводят по реконструированной деревне.

Заглянуть в главный королевский музей. Мемориальный парк, мавзолей и небольшой музей с коллекцией личных автомобилей посвящены Собхузе II. Экспозиция рассказывает о монархе, правившем страной 82 года и приведшем Свазиленд к независимости.

Что привезти из Свазиленда?

Ремесленники земли Свази славятся искусством плетения из травы (Gone Rural), изготовления ярких парафиновых свечей (Swazi Candle) и резкой по дереву. Вся эта продукция в изобилии представлена в Swazi Candles Craft Market, местечке, где работают и продают свои поделки лучшие мастера. Абсолютно все делается вручную, ремесленники работают прямо за прилавками: ваяют, вышивают, вырезают. Еще одно знаковое место для любителей аутентичных сувениров — стекольный завод Ngwenya Glass Swaziland. Хотя мануфактура открыта лишь в 1987 году, стеклодувы прекрасно владеют вековыми традициями своего ремесла.

Где остановиться во время путешествия по Свазиленду?

За несколько дней весь Свазиленд можно изъездить вдоль и поперек. Останавливаться лучше в частных лоджах. Они есть по всей стране и предлагают самые разнообразные варианты размещения. Reilly’s Rock — уютный, аутентичный лодж в национальном парке Mlilwane. Комнаты и вилла в колониальном стиле выглядят очень романтично, ужины организуют прямо на свежем воздухе у костра.

Настоящее приключение — ночевка в экокэмпе Mkhaya Game Reserve. Добираться сюда придется на внедорожниках, взяв с собой только самое необходимое. В лодже нет электричества, а в домиках под плетеными крышами — стен. Зато здесь отличное сафари с носорогами, вкусный ужин с традиционными песнями и плясками и необычные ощущения ночи на лоне дикой природы.

Остановившись в Shewula Mountain Camp, можно не только любоваться чудесными горными видами, но и посетить деревню или сходить в гости к местной сангоме — народной целительнице.

Лучшее, что есть на сегодня в стране, — лодж The Foresters Arms Hotel в высокогорье и курорт Summerfield Botanical Garden, комплекс вилл с одним из самых крутых ресторанов в Свазиленде. Кстати, комплекс является и официальной резиденцией Российской Федерации в Свазиленде.

Ольга Растегаева

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Король зулусов обзавелся шестой женой
Король Свазиленда собрался жениться в 15-й раз
Свазиленд запретил ведьмам высоко летать
Путешествия
Путешествия00:0224 сентября

Дикая Калифорния

Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
18:1125 сентября

Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек

15:3325 сентября

В Барвихе открылся ресторан братьев Березуцких

16:5725 сентября

Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей

Путешествия00:1431 августа
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964.

«Россиянам — дешевле»

Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
14:5825 сентября

Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям

01:3919 сентября

РЖД пообещали помочь Меркель попасть в Сибирь

13:3225 сентября

Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Путешествия00:0422 сентября

У немца на языке

Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
12:3425 сентября

Шестеро туристов отравились грибами в Крыму

10:0015 сентября

Российская турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет

11:4525 сентября

Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Собака в Тульской области укусила за лицо пятилетнюю девочку
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко
Туристы спасли попавшую в ловушку медведицу на Сахалине
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»
Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США
Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
ПСЖ устроил распродажу
Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом
В аварии в Курской области погибла чемпионка по фитнес-бикини
Украина присоединилась к требованиям отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца
Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
Назван самый опасный человек в интернете
Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы