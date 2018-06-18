Слон Майкла Джексона сбежал

Слон Али, живший на ранчо Майкла Джексона, сбежал из своего вольера и бродил по территории зоопарка американского города Джэксонвилл, штат Флорида, где он содержится. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте зоосада.

Ворота в вольер слона случайно оставили открытыми, и он отправился бродить между загонами для слонов и жирафов. Сотрудники зоосада отметили, что посетителям ничего не угрожало, так как специалисты немедленно начали операцию по возвращению животного в загон. Они поманили Али едой, и он последовал за ними. Всего слон провел на воле около 20 минут.

Комментаторы к записи назвали слона «ловким преступником» (Smooth Criminal), ссылаясь на одноименную песню Майкла Джексона.

Али перевезли в зоопарк с ранчо поп-певца Неверленд в 1997 году.

1 июня сообщалось о побеге двух тигров, двух львов, ягуара и медведя из немецкого зоопарка в городе Люнебах (земля Рейнланд-Пфальц, Германия). Через несколько часов их обнаружили с помощью дрона и поймали. Медведя пришлось застрелить, остальных животных вернули в вольеры.

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